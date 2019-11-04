Посольство: среди похищенных с судна около Бенина людей нет россиян

Посольство России сообщило, что россиян среди похищенной части экипажа норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland в Бенине не было.

«Мы запрашивали информацию у местных властей, они сообщили, что там российских граждан нет, исключительно весь экипаж состоял из филиппинцев, то есть девять человек, которых они захватили, это тоже граждане Филиппин», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Ранее стало известно о нападении пиратов на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина. В результате произошедшего злоумышленники похитили девять членов экипажа.