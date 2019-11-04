Посольство: среди похищенных с судна около Бенина людей нет россиян

Короткая ссылка
Посольство России сообщило, что россиян среди похищенной части экипажа норвежского судна MV Bonita компании JJ Ugland в Бенине не было.
Посольство: среди похищенных с судна около Бенина людей нет россиян
  • © MOHAMED DAHIR
  • AFP

«Мы запрашивали информацию у местных властей, они сообщили, что там российских граждан нет, исключительно весь экипаж состоял из филиппинцев, то есть девять человек, которых они захватили, это тоже граждане Филиппин», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Ранее стало известно о нападении пиратов на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина. В результате произошедшего злоумышленники похитили девять членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить