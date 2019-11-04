Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

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Пираты напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, которое стояло на якоре у берегов Бенина, и похитили 9 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе судовладельца.

«В субботу (2 ноября. — RT) рано утром у берегов Котону/ Бенин на наше судно MV Bonita напали пираты, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна», — говорится в сообщении на сайте компании.

Другие члены экипажа проинформировали о случившемся местные власти, и в тот же день судно прибыло в порт Котону.

В компании подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ответственными лицами и службами и в интересах безопасности похищенных членов команды пока не будут комментировать ситуацию.

При этом там пообещали сообщить при поступлении какой-либо проверенной информации.

В конце сентября Nation News передавал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в августе на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, на борту которого находились восемь человек, в том числе трое россиян.

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