Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
«В субботу (2 ноября. — RT) рано утром у берегов Котону/ Бенин на наше судно MV Bonita напали пираты, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна», — говорится в сообщении на сайте компании.
Другие члены экипажа проинформировали о случившемся местные власти, и в тот же день судно прибыло в порт Котону.
В компании подчеркнули, что находятся в постоянном контакте с ответственными лицами и службами и в интересах безопасности похищенных членов команды пока не будут комментировать ситуацию.
При этом там пообещали сообщить при поступлении какой-либо проверенной информации.
В конце сентября Nation News передавал, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения в августе на грузовое судно Marmalaita в Гвинейском заливе, на борту которого находились восемь человек, в том числе трое россиян.