В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления
«Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли... Будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Россия предлагает начать корректировку работы ВТО для сохранения принципов недискриминации и взаимного уважения интересов участников.
Жуков подчеркнул, что односторонние санкции ущемляют суверенитет государств и являются вмешательством в их внутренние дела.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о «плачевном состоянии» ВТО.