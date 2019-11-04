В Госдуме призвали не использовать ВТО для политического давления

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании парламентской «двадцатки» в Токио призвал страны — члены Всемирной торговой организации отказаться от использования ВТО как инструмента экономического и политического давления.

«Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли... Будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Россия предлагает начать корректировку работы ВТО для сохранения принципов недискриминации и взаимного уважения интересов участников.

Жуков подчеркнул, что односторонние санкции ущемляют суверенитет государств и являются вмешательством в их внутренние дела.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал о «плачевном состоянии» ВТО.