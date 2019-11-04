В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
«3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», — заявил представитель командования.
Тем не менее, по его словам, военные США не подверглись обстрелу.
При этом в ведомстве напомнили о своём праве на самооборону ради успеха операции и безопасности американских войск.
Ранее в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР сообщили о получении от США информации об обстреле вблизи Телль-Тамера американских военных «с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии».