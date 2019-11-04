В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Короткая ссылка
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального командования ВС США.

«3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», — заявил представитель командования.

Тем не менее, по его словам, военные США не подверглись обстрелу.

При этом в ведомстве напомнили о своём праве на самооборону ради успеха операции и безопасности американских войск.

Ранее в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР сообщили о получении от США информации об обстреле вблизи Телль-Тамера американских военных «с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить