ЦПВС: США заявили об обстреле американских военных в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков заявил в ходе брифинга, что США сообщили России об обстреле американских военных у Телль-Тамера в Сирии.

Текст заявления Боренкова есть в распоряжении RT.

«По линии деконфликтинга с американской стороны получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дороге М4 в направлении границы с Ираком, в шести километрах западнее населённого пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии», — сообщил он.

Ранее СМИ сообщали, что в результате взрыва в сирийском городе Телль-Абъяд на границе с Турцией погибли по меньшей мере 13 человек, около 20 получили ранения.