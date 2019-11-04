Информатор по делу импичмента Трампа готов дать письменные показания

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Информатор, сообщивший о содержании телефонного разговора лидера США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, согласился письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев, заявил его адвокат Марк Заид.

Как уточняет Associated Press, защита информатора сделала соответствующее предложение члену Республиканской партии в Комитете по разведке Палаты представителей конгресса США Дэвину Нуньесу.

Заид в своём Twitter также отметил, что республиканцы смогут в письменной форме задать вопросы его подзащитному и таким же образом получить его ответы.

При этом вопросы не должны касаться личности информатора.

«Осведомитель будет отвечать на вопросы в письменной форме, под присягой и с учётом ответственности за лжесвидетельство», — написал адвокат.

Ранее Трамп призвал раскрыть личность информатора, доложившего о содержании его телефонной беседы с Зеленским.

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