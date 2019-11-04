McDonald's уволила президента компании из-за его романа с подчинённой

Корпорация McDonald's объявила об отставке президента и члена совета директоров компании Стива Истербрука из-за его романа с подчинённой в нарушение корпоративной этики.

«Корпорация McDonald's объявила сегодня о том, что её совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу немедленно», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что совет директоров компании принял решение уволить бывшего президента, который «продемонстрировал неспособность здраво мыслить» на фоне недавнего начала его близких отношений с одной из сотрудниц.

В марте The Hollywood Reporter писал, что американский режиссёр Джеймс Ганн, уволенный из киностудии Walt Disney Studios после некорректных высказываний о педофилии и СПИДе, вновь принят на работу в компанию.