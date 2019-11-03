Защита Буркова подала апелляцию против решения Израиля об экстрадиции

Защита задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова подала апелляцию на решение Минюста о его экстрадиции, об этом заявил адвокат мужчины Михаил Ирони.

«Сегодня мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости, которую Бурков подписал, что все сказанное в этой апелляции является правдой. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал её в канцелярию Верховного суда. Она передана и её присоединили к делу», — сказал Ирони журналистам, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, государство должно будет объяснить позицию министра юстиции, а на экстрадицию Буркова попросили наложить запрет.

Ранее Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США. Он также заявил, что рассчитывает вернуться в Россию.

Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Запрос на выдачу Буркова также был направлен российской стороной.