Медведев встретился с султаном Брунея

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.
Медведев встретился с султаном Брунея
  • РИА Новости

Встреча прошла за закрытыми дверями, пишет РИА Новости.

Как отмечается, российскую сторону представляли, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов.

В настоящее время Медведев находится в Бангкоке, где представляет Россию на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок.

Также премьер принял участие в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

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