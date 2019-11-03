Российский премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом.

Встреча прошла за закрытыми дверями, пишет РИА Новости.

Как отмечается, российскую сторону представляли, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов.

В настоящее время Медведев находится в Бангкоке, где представляет Россию на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок.

Также премьер принял участие в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.