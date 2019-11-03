Медведев встретился с султаном Брунея
- РИА Новости
Встреча прошла за закрытыми дверями, пишет РИА Новости.
Как отмечается, российскую сторону представляли, в частности, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, замминистра энергетики Анатолий Тихонов.
В настоящее время Медведев находится в Бангкоке, где представляет Россию на Восточноазиатском саммите и деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок.
Также премьер принял участие в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.