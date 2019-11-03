Президент Мексики заявил о невозможности переворота в стране

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране невозможен государственный переворот.

«Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства», — написал Обрадор в своём Twitter.

Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 ноября 2019 г.

По его словам, эта поддержка не позволит осуществить государственный переворот в стране.

Он также напомнил о свержении президента Франсиско Мадеро в 1913 году, отметив, что сейчас ситуация иная.

23 сентября Обрадор сообщил, что загрузка производственных мощностей в нефтепереработке в стране выросла до 50%.