Президент Мексики заявил о невозможности переворота в стране

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в стране невозможен государственный переворот.

«Процесс преобразований, который я возглавляю, пользуется поддержкой свободного и сознательного большинства», — написал Обрадор в своём Twitter.

По его словам, эта поддержка не позволит осуществить государственный переворот в стране.

Он также напомнил о свержении президента Франсиско Мадеро в 1913 году, отметив, что сейчас ситуация иная.

23 сентября Обрадор сообщил, что загрузка производственных мощностей в нефтепереработке в стране выросла до 50%.

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