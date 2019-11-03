В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.

«Россия остаётся реальной и опасной военной угрозой для США и американских интересов в Европе», — говорится в тексте доклада.

В тексте указано, что Россия отдаёт приоритет усилению своей армии.

Также отмечается, что у России есть в наличии значительный арсенал как ядерных, так и обычных вооружений.

24 октября в Китае заявили, что Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил.