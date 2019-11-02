Названа причина унёсшего жизни 73 человек пожара в поезде в Пакистане

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В Пакистане назвали причину пожара в следовавшем из Карачи в Равалпинди поезде, в результате которого погибли по меньшей мере 73 человека. Об этом сообщает Dawn.
Названа причина унёсшего жизни 73 человек пожара в поезде в Пакистане
  • Reuters

Уточняется, что, согласно результатам проведённого оператором железнодорожного транспорта Пакистана расследования, главными причинами инцидента стали утечка газа и последующий взрыв двух баллонов. 

«Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак», — заявил исполнительный директор «Пакистанских железных дорог» Айджаз Ахмад Буриро.

Он отметил, что более подробный отчёт о происшествии со всеми деталями расследования будет подготовлен к 20 ноября.

Ранее в МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане, заявив, что Москва не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших.

Инцидент произошёл 31 октября

Сообщалось, что, по предварительным данным, пожар возник из-за взрыва газового баллона, который использовали для приготовления еды. Как заявляли очевидцы, огонь охватил три вагона. 

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