Названа причина унёсшего жизни 73 человек пожара в поезде в Пакистане
- Reuters
Уточняется, что, согласно результатам проведённого оператором железнодорожного транспорта Пакистана расследования, главными причинами инцидента стали утечка газа и последующий взрыв двух баллонов.
«Было установлено, что возгорание произошло после того, как некоторые пассажиры экономкласса начали готовить завтрак», — заявил исполнительный директор «Пакистанских железных дорог» Айджаз Ахмад Буриро.
Он отметил, что более подробный отчёт о происшествии со всеми деталями расследования будет подготовлен к 20 ноября.
Ранее в МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане, заявив, что Москва не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших.
Инцидент произошёл 31 октября.
Сообщалось, что, по предварительным данным, пожар возник из-за взрыва газового баллона, который использовали для приготовления еды. Как заявляли очевидцы, огонь охватил три вагона.