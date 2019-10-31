В МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане

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В МИД России сообщили, что Москва не располагает информацией о наличии российских граждан среди погибших и пострадавших при пожаре в поезде в Пакистане.
В МИД России прокомментировали гибель людей в поезде в Пакистане
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«В настоящее время информацией о наличии среди пострадавших российских граждан не располагаем», — говорится в сообщении на сайте МИД.

В ведомстве принесли соболезнования родным и близким жертв трагедии.

Ранее в Пакистане по меньшей мере 73 человека погибли в результате пожара в поезде, следовавшем из Карачи в Равалпинди.

По предварительным данным, пожар возник из-за взрыва газового баллона, который использовали для приготовления еды. По словам очевидцев, огонь охватил три вагона.

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