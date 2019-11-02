В Мали при нападении боевиков на блокпост погибли 54 человека

Власти Мали подтвердили гибель 54 человек в результате нападения боевиков на военный блокпост на севере страны, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, нападение было совершено в пятницу, 1 ноября.

BREAKING: Malian government confirms at least 54 dead in jihadist attack on military in the north. https://t.co/nla8ZwpgEp — The Associated Press (@AP) November 2, 2019

По данным RFI, погибшими числятся 53 солдата и один гражданский. Атаке подвергся лагерь в Инделимане.

Ранее боевики совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, а также на миротворческий контингент в Могадишо.