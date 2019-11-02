В Мали при нападении боевиков на блокпост погибли 54 человека

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Власти Мали подтвердили гибель 54 человек в результате нападения боевиков на военный блокпост на севере страны, сообщает Associated Press.
В Мали при нападении боевиков на блокпост погибли 54 человека
  • Reuters

Как отмечает агентство, нападение было совершено в пятницу, 1 ноября.

По данным RFI, погибшими числятся 53 солдата и один гражданский. Атаке подвергся лагерь в Инделимане.

Ранее боевики совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, а также на миротворческий контингент в Могадишо.

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