В Мали при нападении боевиков на блокпост погибли 54 человека
- Reuters
Как отмечает агентство, нападение было совершено в пятницу, 1 ноября.
BREAKING: Malian government confirms at least 54 dead in jihadist attack on military in the north. https://t.co/nla8ZwpgEp— The Associated Press (@AP) November 2, 2019
По данным RFI, погибшими числятся 53 солдата и один гражданский. Атаке подвергся лагерь в Инделимане.
Ранее боевики совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, а также на миротворческий контингент в Могадишо.