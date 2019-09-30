Боевики атаковали авиабазу США в Сомали

Боевики совершили нападение на американскую авиабазу на юге Сомали, а также на миротворческий контингент в Могадишо.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на местные власти, смертник на автомобиле совершил взрыв у ворот авиабазы Баледогле после чего началась стрельба. О погибших и пострадавших не сообщается.

Отмечается, что авиабаза используется для запуска беспилотников, которые атакуют террористов в Сомали.

Ещё одна атака произошла в Могадишо — смертник на автомобиле произвёл взрыв рядом с конвоем миротворцев ООН из Италии. Погибших при этом инциденте нет.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек стали жертвами взрыва бомбы на контрольно-пропускном пункте в столице Сомали Могадишо.