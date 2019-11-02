Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США

Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два года.

«Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договорённостей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию», — цитирует его ТАСС.

При этом Орешкин отметил, что мировой торговле и экономике уже нанесён «непоправимый ущерб».

«Понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий... Заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует», — сказал российский министр.

По его мнению, не стоит ждать обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином до президентских выборов в США в 2020 году, но глубокие противоречия между странами «рано или поздно выйдут на поверхность».

«Это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке», — подчеркнул глава Минэкономразвития России.

Ранее в Белом доме сообщили о достижении прогресса по основным пунктам торговой сделки с Китаем.