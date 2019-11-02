Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США
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- РИА Новости
«Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договорённостей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию», — цитирует его ТАСС.
При этом Орешкин отметил, что мировой торговле и экономике уже нанесён «непоправимый ущерб».
«Понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий... Заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует», — сказал российский министр.
По его мнению, не стоит ждать обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином до президентских выборов в США в 2020 году, но глубокие противоречия между странами «рано или поздно выйдут на поверхность».
«Это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке», — подчеркнул глава Минэкономразвития России.
Ранее в Белом доме сообщили о достижении прогресса по основным пунктам торговой сделки с Китаем.