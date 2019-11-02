Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США

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Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два года.
Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Я думаю, что, если говорить про краткосрочную историю, про историю на ближайший год, то, конечно же, достижение договорённостей только приветствуется, потому что оно стабилизирует общую ситуацию», — цитирует его ТАСС.

При этом Орешкин отметил, что мировой торговле и экономике уже нанесён «непоправимый ущерб».

«Понятно, что теперь в ожидания всех экономических агентов заложен возможный негативный сценарий... Заключение соглашения на ближайшее время, на ближайший квартал, год, может быть, два ситуацию стабилизирует», — сказал российский министр.

По его мнению, не стоит ждать обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином до президентских выборов в США в 2020 году, но глубокие противоречия между странами «рано или поздно выйдут на поверхность».

«Это перемирие носит тактический, а не стратегический характер, по моей оценке», — подчеркнул глава Минэкономразвития России.

Ранее в Белом доме сообщили о достижении прогресса по основным пунктам торговой сделки с Китаем.

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