США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

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США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
  • Reuters

Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.

В заявлении Белого дома говорится, что представители в торговых переговорах «добились прогресса в различных областях и находятся в процессе обсуждения нерешённых вопросов».

26 октября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены.

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