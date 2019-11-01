США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения

США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, вице-премьер Китая Лю Хэ, глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер провели телефонный разговор.

В заявлении Белого дома говорится, что представители в торговых переговорах «добились прогресса в различных областях и находятся в процессе обсуждения нерешённых вопросов».

26 октября вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены.