Лавров заявил о бездумном характере санкций США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от американских санкций не застрахована ни одна страна, даже союзники Вашингтона.

«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций», — цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства интервью Лаврова каналу «Россия 24». Министр также сравнил санкции США с дубиной, «которой размахивают абсолютно бездумно». Он добавил, что страны, которые используют доллары США в международных экономических отношениях могут стать заложниками американских геополитических интересов. Ранее Лавров заявил, что предположительно убитый лидер группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был в определённой степени порождением политики США.