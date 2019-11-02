Лавров заявил о бездумном характере санкций США
«Никто не застрахован, даже американские союзники, от санкций», — цитирует сайт российского внешнеполитического ведомства интервью Лаврова каналу «Россия 24».
Министр также сравнил санкции США с дубиной, «которой размахивают абсолютно бездумно».
Он добавил, что страны, которые используют доллары США в международных экономических отношениях могут стать заложниками американских геополитических интересов.
Ранее Лавров заявил, что предположительно убитый лидер группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был в определённой степени порождением политики США.