Небензя призвал не вмешиваться в работу конституционного комитета САР

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В работу конституционного комитета Сирии никто не должен вмешиваться. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя начало работы комитета.
Небензя призвал не вмешиваться в работу конституционного комитета САР
  • Reuters

«Это то, что должно было свершиться. Слава богу, он начал работать, теперь надо поменьше об этом говорить, побольше дать самим сирийцам общаться друг с другом», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, решающий вклад в создание комитета внесла «астанинская тройка».

«Теперь дело за комитетом. Это сирийский комитет, которым владеют сирийцы, в работу которого никто не должен вмешиваться. Дайте им самим договориться», — добавил Небензя.

Как ранее заявили в Кремле, Москва надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.

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