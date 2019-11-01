Небензя призвал не вмешиваться в работу конституционного комитета САР
- Reuters
«Это то, что должно было свершиться. Слава богу, он начал работать, теперь надо поменьше об этом говорить, побольше дать самим сирийцам общаться друг с другом», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, решающий вклад в создание комитета внесла «астанинская тройка».
«Теперь дело за комитетом. Это сирийский комитет, которым владеют сирийцы, в работу которого никто не должен вмешиваться. Дайте им самим договориться», — добавил Небензя.
Как ранее заявили в Кремле, Москва надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.