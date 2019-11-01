Небензя призвал не вмешиваться в работу конституционного комитета САР

В работу конституционного комитета Сирии никто не должен вмешиваться. Об этом журналистам заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя начало работы комитета.

«Это то, что должно было свершиться. Слава богу, он начал работать, теперь надо поменьше об этом говорить, побольше дать самим сирийцам общаться друг с другом», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, решающий вклад в создание комитета внесла «астанинская тройка».

«Теперь дело за комитетом. Это сирийский комитет, которым владеют сирийцы, в работу которого никто не должен вмешиваться. Дайте им самим договориться», — добавил Небензя.

Как ранее заявили в Кремле, Москва надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии.