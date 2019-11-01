МИД заявил о нежелании ООН участвовать в решении визовых проблем

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что, по мнению Москвы, ООН не желает подключаться к решению проблем с невыдачей виз США российским дипломатам. 
МИД заявил о нежелании ООН участвовать в решении визовых проблем
  • © Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

По её словам, несмотря на неоднократные обращения российской стороны к представителям Соединённых Штатов, секретариату ООН и лично Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, положение дел не сдвинулось с мёртвой точки.

«С сожалением констатируем, что руководство секретариата ООН, как нам кажется, не горит желанием подключаться к решению этой проблемы», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что всё это дополнительно подрывает авторитет ООН, которая и без того «переживает не самые блестящие времена».

Ранее в офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз российским дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить