МИД заявил о нежелании ООН участвовать в решении визовых проблем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что, по мнению Москвы, ООН не желает подключаться к решению проблем с невыдачей виз США российским дипломатам.

По её словам, несмотря на неоднократные обращения российской стороны к представителям Соединённых Штатов, секретариату ООН и лично Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, положение дел не сдвинулось с мёртвой точки.

«С сожалением констатируем, что руководство секретариата ООН, как нам кажется, не горит желанием подключаться к решению этой проблемы», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что всё это дополнительно подрывает авторитет ООН, которая и без того «переживает не самые блестящие времена».

Ранее в офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз российским дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.