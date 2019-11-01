МИД заявил о нежелании ООН участвовать в решении визовых проблем
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По её словам, несмотря на неоднократные обращения российской стороны к представителям Соединённых Штатов, секретариату ООН и лично Генсеку ООН Антониу Гутеррешу, положение дел не сдвинулось с мёртвой точки.
«С сожалением констатируем, что руководство секретариата ООН, как нам кажется, не горит желанием подключаться к решению этой проблемы», — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что всё это дополнительно подрывает авторитет ООН, которая и без того «переживает не самые блестящие времена».
Ранее в офисе Генерального секретаря ООН заявили, что ситуация с невыдачей Вашингтоном виз российским дипломатам оказывает прямое влияние на возможность функционирования институтов ООН в Нью-Йорке.