МИД России прокомментировал возможность ведения дел с НАТО
- РИА Новости
Соответствующий комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.
«Что касается невозможности вести «дела как обычно» с нашей страной, то, разумеется, это невозможно до тех пор, пока НАТО в своей политике и военном строительстве будет руководствоваться не интересами общеевропейской безопасности, а следовать логике холодной войны, в том числе путём раздувания несуществующей «угрозы с Востока», — заявила Захарова.
Она также отметила, что решение современных проблем безопасности заключается в необходимости диалога между всеми сторонами, а не в том, чтобы «примкнуть к какому-либо кругу избранных».
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что натоцентричность подходов стран Запада осложняет и без того непростую обстановку в Европе.
Ранее НАТО по итогам заседания совместной с Украиной комиссии заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией.