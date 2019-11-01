МИД России прокомментировал возможность ведения дел с НАТО

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление НАТО о невозможности «обычного ведения дел» с Россией до «конструктивного изменения в действиях» Москвы.
МИД России прокомментировал возможность ведения дел с НАТО
  • РИА Новости

Соответствующий комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД России.

«Что касается невозможности вести «дела как обычно» с нашей страной, то, разумеется, это невозможно до тех пор, пока НАТО в своей политике и военном строительстве будет руководствоваться не интересами общеевропейской безопасности, а следовать логике холодной войны, в том числе путём раздувания несуществующей «угрозы с Востока», — заявила Захарова. 

Она также отметила, что решение современных проблем безопасности заключается в необходимости диалога между всеми сторонами, а не в том, чтобы «примкнуть к какому-либо кругу избранных».

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что натоцентричность подходов стран Запада осложняет и без того непростую обстановку в Европе.

Ранее НАТО по итогам заседания совместной с Украиной комиссии заявило о невозможности «обычного ведения дел» с Россией.

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