Лавров рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности
- Reuters
По его словам, в инициативах России по вовлечению США в равноправный диалог «нет недостатка». При этом министр назвал «совсем не обнадёживающей» реакцию со стороны коллег из Соединённых Штатов.
«Так что прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается», — цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что также нет особых успехов в диалоге касательно вопроса создания российско-американского делового совета.
В октябре глава МИД России провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.