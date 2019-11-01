Лавров рассказал о диалоге с США по стратегической стабильности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в настоящее время не видит прогресса в диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

По его словам, в инициативах России по вовлечению США в равноправный диалог «нет недостатка». При этом министр назвал «совсем не обнадёживающей» реакцию со стороны коллег из Соединённых Штатов.

«Так что прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается», — цитирует его ТАСС.

Лавров добавил, что также нет особых успехов в диалоге касательно вопроса создания российско-американского делового совета.

В октябре глава МИД России провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.