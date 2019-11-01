Лавров: Россия и Китай не планируют создавать военный союз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва не ставит вопрос о создании военного союза с Пекином.

«Если понимать под союзничеством военный (союз. — RT), ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — приводит ТАСС его слова.

При этом он отметил, что отношения с Китаем «никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику как фундамент отношений и сферу обеспечения интересов России и Китая на мировой арене».

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности, что российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества.