Лавров: Россия и Китай не планируют создавать военный союз
- Reuters
«Если понимать под союзничеством военный (союз. — RT), ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — приводит ТАСС его слова.
При этом он отметил, что отношения с Китаем «никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику как фундамент отношений и сферу обеспечения интересов России и Китая на мировой арене».
Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил в ходе выступления на Сяншаньском форуме по безопасности, что российско-китайские отношения в сфере обороны являются моделью сотрудничества.