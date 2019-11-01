Программу визита туристов из Японии на Итуруп сократили из-за погоды

В связи со штормовым предупреждением программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп пришлось сократить.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя компании «Гидрострой-тур» Марину Евгенову.

«В пятницу группа туристов из Японии посетила остров Итуруп. Мы успели провести только двухчасовую обзорную экскурсию по городу Курильску», — рассказал Евгенова.

По её словам, «в связи со штормовым предупреждением группу пришлось срочно отправлять на теплоходе «Этопирика» на Кунашир».

Ранее сообщалось, что теплоход «Этопирика» с первой группой японских туристов прибыл 30 октября в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.