Первая группа японских туристов прибыла на остров Кунашир

Теплоход «Этопирика» с первой группой японских туристов прибыл 30 октября в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя сахалинской туристической компании «Битомо».

Как сообщили в компании, что группа состоит из 44 человек, и «среди гостей есть и правительственные чиновники».

По словам представителя туроператора, туристы из Японии 30 и 31 октября проведут на Кунашире, а 1 и 2 ноября на острове Итуруп.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что первая пилотная группа японских туристов отправится 29 октября в южную часть Курильских островов.