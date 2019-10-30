Первая группа японских туристов прибыла на остров Кунашир
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя сахалинской туристической компании «Битомо».
Как сообщили в компании, что группа состоит из 44 человек, и «среди гостей есть и правительственные чиновники».
По словам представителя туроператора, туристы из Японии 30 и 31 октября проведут на Кунашире, а 1 и 2 ноября на острове Итуруп.
Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что первая пилотная группа японских туристов отправится 29 октября в южную часть Курильских островов.