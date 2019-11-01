В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.

«Мы прошли долгий путь с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР восстаний от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру», — сказал дипломат.

Как отметил Купер, с помощью продажи таких систем, как С-400, Россия «стремится воспользоваться потребностями партнёров, чтобы создать препятствия» для способности США «поставлять им самые передовые средства обороны».

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что работы по развёртыванию С-400 в республике продлятся до весны 2020 года.

Как отмечали в Белом доме, США всё ещё рассчитывают, что Турция откажется от российских С-400.