В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Короткая ссылка
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова. Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера.

«Мы прошли долгий путь с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР восстаний от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру», — сказал дипломат.

Как отметил Купер, с помощью продажи таких систем, как С-400, Россия «стремится воспользоваться потребностями партнёров, чтобы создать препятствия» для способности США «поставлять им самые передовые средства обороны».

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции заявили, что работы по развёртыванию С-400 в республике продлятся до весны 2020 года.

Как отмечали в Белом доме, США всё ещё рассчитывают, что Турция откажется от российских С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить