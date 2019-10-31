Подмосковье будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры

Московская область будет сотрудничать со Стамбулом в сфере туризма и культуры, сообщает телеканал «360».

В рамках первого дня роуд-шоу делегации региона в Турцию прошла встреча зампреда областного правительства Вадима Хромова с заместителем генерального секретаря стамбульской мэрии Муратом Языджы.

Стороны обсудили развитие двустороннего товарооборота, в том числе увеличение экспорта и импорта, проекты в сфере туризма, сотрудничество в культуре, медицине и гостиничном бизнесе.

«Мы с господином Языджы договорились о разработке совместной программы поддержки импорта турецкой продукции и экспорта подмосковных товаропроизводителей, в которой особое внимание будем уделять электронике, сельскому хозяйству и производству автокомпонентов», — рассказал Хромов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Турции заявили о рекорде численности российских туристов в 2018 году.