Израильские посольства возобновят работу 1 ноября

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Все израильские посольства, приостановившие работу в рамках забастовки из-за конфликта с Министерством финансов страны, возобновят выполнение обязанностей 1 ноября.
Израильские посольства возобновят работу 1 ноября
  • Pixabay

Об этом сообщили РИА Новости в израильском МИД.

«Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — заявили там.

В министерстве отметили, что, согласно вердикту суда, в течение 25 дней стороны конфликта (Министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД) должны найти решение.

Ранее посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии в связи с протестом против решения сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.

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