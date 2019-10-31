Израильские посольства возобновят работу 1 ноября

Все израильские посольства, приостановившие работу в рамках забастовки из-за конфликта с Министерством финансов страны, возобновят выполнение обязанностей 1 ноября.

Об этом сообщили РИА Новости в израильском МИД.

«Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — заявили там.

В министерстве отметили, что, согласно вердикту суда, в течение 25 дней стороны конфликта (Министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД) должны найти решение.

Ранее посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии в связи с протестом против решения сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.