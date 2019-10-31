Израильские посольства возобновят работу 1 ноября
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Об этом сообщили РИА Новости в израильском МИД.
«Забастовка закончена, все посольства будут открыты завтра», — заявили там.
В министерстве отметили, что, согласно вердикту суда, в течение 25 дней стороны конфликта (Министерство финансов и профсоюз сотрудников МИД) должны найти решение.
Ранее посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии в связи с протестом против решения сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.