Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии

Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».

«Мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в сообщении в Facebook.

Подчёркивается, что это стало результатом решения Минфина Израиля нарушить согласованные договорённости и «обязать посланников государства» за границей в одностороннем порядке «соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок».

Как отмечается, вход в посольство закрыт.

Аналогичное заявление опубликовано на страницах соцсети и других израильских посольств, в том числе на Украине и в Великобритании.

Как пишет 9tv, Израиль объявил о закрытии всех дипломатических представительств по всему миру.

Указывается, что причиной такого решения является забастовка, которая была объявлена рабочим комитетом МИД и Минобороны страны.

Такие действия, подчёркивается, стали шагом протеста против решения сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру.