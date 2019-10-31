Глава Минобороны Турции заявил о задержании 18 сирийских солдат

Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона задержала 18 сирийских солдат. Об этом информирует телеканал NTV.

По его словам, двое военных получили ранения и находятся в больнице.

Также он заявил, что Турция и Россия ведут переговоры по передаче военнопленных российской стороне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о якобы произошедших в сирийской провинции Хасака столкновениях военных Турции и Сирии.

По его словам, он не слышал о подтверждении прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими военными.