Глава Минобороны Турции заявил о задержании 18 сирийских солдат
- Reuters
По его словам, двое военных получили ранения и находятся в больнице.
Также он заявил, что Турция и Россия ведут переговоры по передаче военнопленных российской стороне.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о якобы произошедших в сирийской провинции Хасака столкновениях военных Турции и Сирии.
По его словам, он не слышал о подтверждении прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими военными.