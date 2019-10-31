Лавров прокомментировал данные СМИ о столкновении военных Турции и САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о якобы столкновениях турецких и сирийских военнослужащих в сирийской провинции Хасака.

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.

По словам Лаврова, «при реализации крупных договорённостей на земле какие-то шероховатости неизбежны».

«Я не слышал о подтверждении прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договорённости российско-турецкого меморандума от 22 октября», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии.