Лавров прокомментировал данные СМИ о столкновении военных Турции и САР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал сообщения СМИ о якобы столкновениях турецких и сирийских военнослужащих в сирийской провинции Хасака. 
Лавров прокомментировал данные СМИ о столкновении военных Турции и САР
  • РИА Новости

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.

По словам Лаврова, «при реализации крупных договорённостей на земле какие-то шероховатости неизбежны».

«Я не слышал о подтверждении прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договорённости российско-турецкого меморандума от 22 октября», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии.

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