Лавров прокомментировал данные СМИ о столкновении военных Турции и САР
- РИА Новости
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером.
По словам Лаврова, «при реализации крупных договорённостей на земле какие-то шероховатости неизбежны».
«Я не слышал о подтверждении прямых серьёзных столкновений между сирийскими и турецкими военными в том или ином районе, где происходит реализация договорённости российско-турецкого меморандума от 22 октября», — сказал он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал совместное с Россией патрулирование в Сирии.