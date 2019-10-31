Посол России сообщил о сюрпризах КНДР для порчи настроения США

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что в арсенале КНДР есть достаточно «сюрпризов», способных испортить настроение США и другим странам.

«Ким Чен Ын всегда твердо держит свое слово. Поскольку он обещал не испытывать ядерное оружие и межконтинентальные ракеты до конца года, значит это абсолютно точно не произойдёт», — приводит РИА Новости слова посла.

Мацегора при этом отметил, что «в пхеньянском арсенале есть достаточно других «сюрпризов», способных испортить настроение американцам, и не только им».

«Не хотел бы спекулировать на тему, каким может быть этот северокорейский сюрприз», — уточнил он.

Ранее южнокорейское министерство обороны сообщило, что военные зафиксировали пуски в КНДР двух ракет в сторону Японского моря.