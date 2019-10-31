МИД Китая обвинил Помпео в клевете

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что заявления госсекретаря США Майка Помпео касательно Коммунистической партии страны являются клеветой.
МИД Китая обвинил Помпео в клевете
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга. 

«Заявления Помпео — грубые нападки, очерняющие облик Коммунистической партии Китая. Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и на международную политику КНР», — цитирует ТАСС спикера китайского внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан добавил, что такие заявления говорят о том, что «некоторые немногочисленные» политики в США «руководствуются собственными предрассудками» в отношении Китая.

Ранее Помпео заявил о «враждебности» Коммунистической партии Китая по отношению к США и американским «ценностям».

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