МИД Китая обвинил Помпео в клевете

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил, что заявления госсекретаря США Майка Помпео касательно Коммунистической партии страны являются клеветой.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Заявления Помпео — грубые нападки, очерняющие облик Коммунистической партии Китая. Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и на международную политику КНР», — цитирует ТАСС спикера китайского внешнеполитического ведомства.

Гэн Шуан добавил, что такие заявления говорят о том, что «некоторые немногочисленные» политики в США «руководствуются собственными предрассудками» в отношении Китая.

Ранее Помпео заявил о «враждебности» Коммунистической партии Китая по отношению к США и американским «ценностям».