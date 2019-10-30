Facebook заявил об удалении ориентированных на Африку аккаунтов из России

Компания Facebook сообщила, что удалила за «иностранное вмешательство» три сети учётных записей, которые были сделаны в России. Страницы и группы были ориентированы на страны Африки.

«Сегодня мы удалили три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве... Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, ЦАР, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию», — говорится в сообщении пресс-службы Facebook.

В компании заявили, что провели расследование и выяснили, что сети были связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Сообщается, что речь идёт об удалении 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram.

Отмечается, что удалённые аккаунты «часто распространяли» материалы Sputnik и RT.

В мае в Facebook заявили об удалении около 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией.

В январе Facebook удалил около 500 аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik.