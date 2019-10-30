Эксперт рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о вариантах развития ситуации с брекситом.

Как считает эксперт, в первом случае парламент одобрит сделку, которую в своё время заключила Тереза Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Второй вариант предполагает выход Лондона из Евросоюза без сделки.

Заявления либеральных демократов о том, что они остановят брексит, Ковалёв считает малореализуемыми.

«Даже если предположить, что они попробуют провести ещё один референдум, то на него потребуется минимум 15 месяцев, а ЕС отложил брексит лишь до 31 января, недвусмысленно дав понять, что больше отсрочек не будет», — пояснил он.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию вокруг брексита.