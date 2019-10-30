Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили в ноябре. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
  • РИА Новости

«На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», — сказал он.

По его словам, такое решение не связано с местными беспорядками в Чили.

Представитель Кремля объяснил, что в настоящий момент такая поездка не предусмотрена в графике главы государства в связи с внутренними мероприятиями, а также «необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами».

В середине октября Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в Чили.

Саммит АТЭС в Чили пройдёт 16—17 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить