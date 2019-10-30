Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили в ноябре. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», — сказал он.

По его словам, такое решение не связано с местными беспорядками в Чили.

Представитель Кремля объяснил, что в настоящий момент такая поездка не предусмотрена в графике главы государства в связи с внутренними мероприятиями, а также «необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами».

В середине октября Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в Чили.

Саммит АТЭС в Чили пройдёт 16—17 ноября.