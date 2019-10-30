Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
- РИА Новости
«На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», — сказал он.
По его словам, такое решение не связано с местными беспорядками в Чили.
Представитель Кремля объяснил, что в настоящий момент такая поездка не предусмотрена в графике главы государства в связи с внутренними мероприятиями, а также «необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами».
В середине октября Песков заявил об отсутствии «прикидок» по встрече Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите АТЭС в Чили.
Саммит АТЭС в Чили пройдёт 16—17 ноября.