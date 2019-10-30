Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 11

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В Японии в результате ливневых дождей погибли по меньшей мере 11 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.

Об этом информирует NHK.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

24 октября в Японии оценили предварительный ущерб, нанесённый сельскому и рыболовному хозяйству в результате последствий обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», более чем в $902 млн.

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