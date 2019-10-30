Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 11
В Японии в результате ливневых дождей погибли по меньшей мере 11 человек. Два человека числятся пропавшими без вести.
Об этом информирует NHK.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
24 октября в Японии оценили предварительный ущерб, нанесённый сельскому и рыболовному хозяйству в результате последствий обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», более чем в $902 млн.
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