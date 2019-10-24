Урон сельскому хозяйству Японии от тайфуна «Хагибис» превысил $900 млн

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В Японии оценили предварительный ущерб, нанесённый сельскому и рыболовному хозяйству в результате последствий обрушившегося на страну тайфуна «Хагибис», в более $902 млн.
Урон сельскому хозяйству Японии от тайфуна «Хагибис» превысил $900 млн
  • © Kazuhiro NOGI / AFP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное общественное телевидение Японии.

В частности, ущерб нанесён 7 тыс. объектам сельского хозяйства, рисовым полям, фруктовым садам, рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

По информации NHK, число погибших от тайфуна возросло до 84 человек, при этом девять человек числятся пропавшими без вести. 

Ранее сообщалось о 73 погибших и 218 пострадавших.

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