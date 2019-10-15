Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось до 73
По последним данным, 73 человека погибли в Японии из-за последствий мощного тайфуна «Хагибис». Об этом информирует телеканал NHK.
- © Hua Yi/Xinhua
- globallookpress.com
В результате стихийного бедствия пострадали 218 человек.
Ещё 14 жителей Японии пропали без вести.
Также по меньшей мере 13 тыс. домов оказались затоплены из-за вызванных тайфуном наводнений.
Ранее сообщалось о 66 погибших.
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