Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось до 73

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По последним данным, 73 человека погибли в Японии из-за последствий мощного тайфуна «Хагибис». Об этом информирует телеканал NHK.
Число погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось до 73
  • © Hua Yi/Xinhua
  • globallookpress.com

В результате стихийного бедствия пострадали 218 человек.

Ещё 14 жителей Японии пропали без вести. 

Также по меньшей мере 13 тыс. домов оказались затоплены из-за вызванных тайфуном наводнений.

Ранее сообщалось о 66 погибших

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