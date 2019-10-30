МИД Турции осудил принятие в США проекта о санкциях

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Министерство иностранных дел Турции осудило принятие палатой представителей Соединённых Штатов законопроекта о санкциях против Анкары.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта сегодня (29 октября) в Палате представителей США, предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией «Источник мира», — заявили в МИД.

В сообщение отмечается, что этот законопроект «не соответствует духу альянса НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября».

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций против Анкары и её финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии.

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