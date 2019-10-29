МИД: поиск «руки Москвы» в протестах Южной Америки стал «визиткой» США

Рефлекторное стремление США обвинить Россию в разжигании протестов в странах Латинской Америки стало визитной карточкой американского правительства, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

МИД России опубликовал комментарий Захаровой в связи с обсуждением представителями администрации и конгресса США вмешательства третьих стран, в том числе России, в антиправительственные протесты в ряде государств Латинской Америки.

«Рефлекторное стремление искать корень всех «бед и невзгод» в России, без устали придумывать предлоги для новых информационных войн, в том числе «назначать» российскую сторону причастной к разжиганию протестов в регионе, стало визитной карточкой Вашингтона», — отметила представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что в России с тревогой следят за развитием событий в Гаити, Гондурасе, Перу, Эквадоре и Чили, где проходят митинги, связанные с внутренними проблемами этих стран.

Захарова также заверила, что Россия заинтересована в стабильной и политически устойчивой Латинской Америке для развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Не стоит удивляться, если вскоре «эксперты» в Вашингтоне увидят «руку Москвы» в отторжении латиноамериканцами... Доктрины Монро, вот уже два века служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона», — заключила она.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон «суёт нос» в дела Латинской Америки.