Politico: ряд политиков Канады обсуждает вексит

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Политические лидеры западных провинций Канады обсуждают идею отсоединения от остальной части страны вследствие победы премьер-министра Джастина Трюдо и его Либеральной партии на последних парламентских выборах, пишет Politico.
Politico: ряд политиков Канады обсуждает вексит
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Как подчёркивает издание, о так называемом вексите (wexit) говорят в западных провинциях страны, которые зависят от нефтепромышленности.

«Реально ли это? Да. Люди в гневе. Я раньше такого не видел», — цитирует газета члена Консервативной партии парламента канадской провинции Саскачеван.

Уточняется, что в течение по меньшей мере года жители Альберты и Саскачевана призывают к политическим переменам в Оттаве, в то время как строительство расширенного трубопровода усложняется, а канадские фермеры получают ущерб от торговых разногласий с Китаем.

В материале также сообщается, что, несмотря на большинство мест консерваторов в регионе, федеральное руководство остаётся за либералами, результатом чего и стали «разговоры о разрыве с Канадой», начавшие тему вексита в социальных сетях.

При этом 25 октября Global News передавал, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов. Как отмечалось, тогда число сторонников идеи подскочило в провинции Альберта, а их страница в Facebook получила 250 тыс. лайков.

22 октября стало известно, что Либеральная партия премьера Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не набрала абсолютное большинство в 170 мандатов.

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