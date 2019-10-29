ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
- РИА Новости
По его словам, информация об обстреле россиян на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности.
В ЦПВС рассказали, что рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства.
«Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна», — сказал военный.
Он отметил, что запланированная встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме, а попытки неустановленных лиц осуществить провокацию оказались безуспешны.
Ранее агентство SANA передавало, что российские военные полицейские попали под артобстрел во время прохода через погранпереход на северо-западе САР.