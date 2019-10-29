ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.

По его словам, информация об обстреле россиян на пункте перехода «Дербисия» сирийско-турецкой границы не соответствует действительности.

В ЦПВС рассказали, что рядом со стоящими российскими бронеавтомобилями раздался хлопок от подрыва неустановленного безоболочного взрывного устройства.

«Пострадавших среди российских военнослужащих нет. Техника исправна», — сказал военный.

Он отметил, что запланированная встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме, а попытки неустановленных лиц осуществить провокацию оказались безуспешны.

Ранее агентство SANA передавало, что российские военные полицейские попали под артобстрел во время прохода через погранпереход на северо-западе САР.