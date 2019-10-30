ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
- РИА Новости
В заявке Военно‑воздушного министерства США, с которой ознакомился RT, указывается, что подрядчик должен предоставить по крайней мере два российских вертолёта Ми-24, а также квалифицированный экипаж, специалистов по техобслуживанию и учебные материалы.
Кроме того, исполнителям предстоит обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полётов и информационную поддержку, чтобы «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».
Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника».
В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.