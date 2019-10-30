ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

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Марта Литвинова
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника. Об этом говорится в заявке Военно‑воздушного министерства США.
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
  • РИА Новости

В заявке Военно‑воздушного министерства США, с которой ознакомился RT, указывается, что подрядчик должен предоставить по крайней мере два российских вертолёта Ми-24, а также квалифицированный экипаж, специалистов по техобслуживанию и учебные материалы.

Кроме того, исполнителям предстоит обеспечить ориентацию летательных аппаратов, наземную подготовку, поддержку полётов и информационную поддержку, чтобы «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

Уточняется, что российские Mи-24 будут необходимы американским ВВС с 18 по 20 ноября в рамках учений «по противодействию воздушной поддержке противника».

В марте этого года ВВС США искали пилотов для отработки навыков противостояния вертолётам Ми-24Д.

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