Шойгу прибыл в Армению

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению, где проинспектирует российскую военную базу в Гюмри, информирует ТАСС.

«В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу, где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», — сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По её словам, в Ереване Шойгу проведёт переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном.

«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — уточнила она.

Ожидается, что министр будет «принят высшим политическим руководством Армении».

В августе Шойгу на встрече с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном отметил вклад армянских сапёров и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.