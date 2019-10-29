Шойгу прибыл в Армению
- РИА Новости
«В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу, где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», — сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
По её словам, в Ереване Шойгу проведёт переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном.
«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — уточнила она.
Ожидается, что министр будет «принят высшим политическим руководством Армении».
В августе Шойгу на встрече с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном отметил вклад армянских сапёров и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.