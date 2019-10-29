Шойгу прибыл в Армению

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению, где проинспектирует российскую военную базу в Гюмри, информирует ТАСС.
Шойгу прибыл в Армению
  • РИА Новости

«В ходе поездки глава военного ведомства проинспектирует 102-ю российскую военную базу, где заслушает доклад командира базы о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов», — сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По её словам, в Ереване Шойгу проведёт переговоры со своим коллегой Давидом Тонояном.

«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — уточнила она.

Ожидается, что министр будет «принят высшим политическим руководством Армении».  

В августе Шойгу на встрече с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном отметил вклад армянских сапёров и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.

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