Шойгу отметил вклад Армении в нормализацию ситуации в САР
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- РИА Новости
Шойгу отметил, что тысячи человек получили медпомощь, армянские хирурги провели несколько сотен хирургических операций.
«Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе», — цитирует ТАСС Шойгу.
В июле ФАН сообщало, что сотрудники государственного телевидения Армении сняли документальный фильм о разрушениях в древнем городе Пальмира, а также в ряде провинций Сирии.