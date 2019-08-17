Шойгу отметил вклад Армении в нормализацию ситуации в САР

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном отметил вклад армянских сапёров и врачей в нормализацию ситуации в Сирии.

Шойгу отметил, что тысячи человек получили медпомощь, армянские хирурги провели несколько сотен хирургических операций.

«Это огромная работа, которая не может быть не замечена и, безусловно, вносит свой вклад в нормализацию обстановки в этом регионе», — цитирует ТАСС Шойгу.

В июле ФАН сообщало, что сотрудники государственного телевидения Армении сняли документальный фильм о разрушениях в древнем городе Пальмира, а также в ряде провинций Сирии.