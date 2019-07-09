Армения сняла документальный фильм о разрушениях в Пальмире

Короткая ссылка
Сотрудники государственного телевидения Армении сняли документальный фильм о разрушениях в древнем городе Пальмира, а также в ряде провинций Сирии. Об этом сообщает ФАН.
Армения сняла документальный фильм о разрушениях в Пальмире
  • © Louai Beshara / AFP

По словам авторов ленты, их цель — показать то, что произошло с археологическими объектами в Пальмире в результате нападений террористической организации «Исламское государство»*.

Фильм призывает все международные СМИ приехать в Пальмиру, чтобы задокументировать преступления против наследия Сирии.

Ранее СМИ рассказали о работах по восстановлению подачи электричества в Пальмире.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить