Армения сняла документальный фильм о разрушениях в Пальмире
- © Louai Beshara / AFP
По словам авторов ленты, их цель — показать то, что произошло с археологическими объектами в Пальмире в результате нападений террористической организации «Исламское государство»*.
Фильм призывает все международные СМИ приехать в Пальмиру, чтобы задокументировать преступления против наследия Сирии.
Ранее СМИ рассказали о работах по восстановлению подачи электричества в Пальмире.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.