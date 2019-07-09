Армения сняла документальный фильм о разрушениях в Пальмире

Сотрудники государственного телевидения Армении сняли документальный фильм о разрушениях в древнем городе Пальмира, а также в ряде провинций Сирии. Об этом сообщает ФАН.

По словам авторов ленты, их цель — показать то, что произошло с археологическими объектами в Пальмире в результате нападений террористической организации «Исламское государство»*.

Фильм призывает все международные СМИ приехать в Пальмиру, чтобы задокументировать преступления против наследия Сирии.

Ранее СМИ рассказали о работах по восстановлению подачи электричества в Пальмире.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.