СМИ рассказали о работах по восстановлению подачи электричества в Пальмире
- Reuters
Сотрудники генеральной энергетической компании Хомса завершили восстановление трансформаторной подстанции, которая обслуживает большую часть районов.
Руководство предприятия заявило о необходимости обеспечения безопасности электросети в окрестностях Пальмиры, что связано в первую очередь с началом возвращения населения.
Ранее власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры.