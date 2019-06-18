СМИ рассказали о работах по восстановлению подачи электричества в Пальмире

В сирийском городе Пальмира продолжаются работы по восстановлению подачи электричества, передаёт ФАН.

Сотрудники генеральной энергетической компании Хомса завершили восстановление трансформаторной подстанции, которая обслуживает большую часть районов.

Руководство предприятия заявило о необходимости обеспечения безопасности электросети в окрестностях Пальмиры, что связано в первую очередь с началом возвращения населения.

Ранее власти сирийской провинции Хомс рассказали о разработке плана по возвращению жителей Пальмиры.