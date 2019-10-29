Посол заявил о приверженности Турции договорённостям с Россией по Идлибу

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Турецкий посол в Москве Мехмет Самсар заявил в интервью РИА Новости, что Анкара остаётся приверженной договорённостям с Россией по сирийской провинции Идлиб.
Посол заявил о приверженности Турции договорённостям с Россией по Идлибу
  • Reuters

«В 2018 году между президентом Турции и президентом Российской Федерации господином Путиным были достигнуты договорённости и меморандум по Идлибу. Мы остаёмся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу», — сказал он.

По его словам, поддержание режима тишины в Идлибе окажет решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий Турции, России и Ирана. 

Также он заявил о решимости Турции бороться с терроризмом.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по ситуации в Сирии. 

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