Посол заявил о приверженности Турции договорённостям с Россией по Идлибу
- Reuters
«В 2018 году между президентом Турции и президентом Российской Федерации господином Путиным были достигнуты договорённости и меморандум по Идлибу. Мы остаёмся ему привержены, и мы тесно сотрудничаем с российскими властями по этому вопросу», — сказал он.
По его словам, поддержание режима тишины в Идлибе окажет решающее значение с точки зрения эффективности совместных усилий Турции, России и Ирана.
Также он заявил о решимости Турции бороться с терроризмом.
Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по ситуации в Сирии.