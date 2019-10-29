В Совфеде оценили новый призыв к санкциям против «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT предложение американского конгрессмена Энди Барра ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Это конвульсии Соединённых Штатов. Они понимают, что не могут остановить строительство «Северного потока — 2» и на последнем издыхании делают подобные высказывания и принимают решения. Всё это выглядит крайне нелицеприятно для США», — сказал сенатор.

По словам Цекова, подобной политикой Штаты пытаются бороться со своими конкурентами, которые «действительно могут обеспечить Европу надёжными поставками газа».

«Понятное дело, что никакие решения Соединённых Штатов не остановят ни строительство «Северного потока — 2», ни реализацию каких-то других проектов», — заключил он.

Ранее республиканец Энди Барр предложил ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, «Северный поток — 2» необходим России для распространения своего «вредоносного» влияния в Европе.